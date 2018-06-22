Genelkurmay'dan 15-21 Haziran'daki operasyonlar ile ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 15-21 Haziran'da, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirilirken, 134 piyade tüfeği, 2 Milan tanksavar silahı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 2 SA-18 füze, 8 RPG-7 roketatar, 9 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7'si Doçka olmak üzere 22 makineli tüfek, 2 av tüfeği, 1 bomba atar, 2 adet 81 milimetrelik havan ve 3 tabanca ele geçirildi.

Tespit edilen 127 el yapımı patlayıcı ile 12 silah mevzisi, sığınak ve barınak da imha edildi.

Operasyonlarda 6 Mehmetçik'in şehit olduğu, 12 askerin de yaralandığı açıklandı.

Yapımı devam eden Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi dahil olmak üzere alınan tedbirlerle hudut güvenliğinin etkin olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda kara sınırlarında Ocak-Haziran 2018'de meydana gelen olayların 2017'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, yakalanan kişi sayısının yaklaşık yüzde 18 artışla 168 bin 662'ye ulaştığı belirtildi.

Kaçakçılık olaylarında ise yüzde 32 oranında azalma meydana geldiği, son bir hafta içinde kara sınırlarından yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 bin 767 kişinin de yakalandığı bildirildi.

Hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 160 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 8 bin 614 paket gümrük kaçağı sigara, 61,7 kilo uyuşturucu ve 752 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Bu kapsamda zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı ve yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlandı.

İdlib bölgesinde de 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

TSK birliklerince, Türk Kızılayı, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanırken, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildi.

Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4509 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 234 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken, harekat kapsamında bugüne kadar 240 mayın ve 1276 EYP imha edildi.

Bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir." ifadesine yer verildi.