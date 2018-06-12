Genelkurmay'dan hava harekatlarına ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi. AA

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