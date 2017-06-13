Genelkurmay'dan Katar’a ''askeri üs'' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanlığınca, 7 Haziran'da TBMM'de kabul edilen "Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" kapsamında dün üç kişilik bir askeri heyetin Katar’a gönderildiği, heyetin, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

AA

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