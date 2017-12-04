Genelkurmay'dan o askere inceleme

Genelkurmay Başkanlığınca, Erzincan'da, bir askerin orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence etmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2017'de Erzincan Orduevi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. Kediye tekme ve yumruk atan askeri personel gözaltına alındı. Erzincan kent merkezindeki bir subay orduevinde, sivil giyimli bir kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını gören vatandaşlar durumu adli makamlara bildirmiş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan er T.H. askeri inzibatlar tarafından yakalanmıştı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan muhabere er T.H'nin terhisine 3 gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğünün anlaşıldığını açıklamıştı. Olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı. AA

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.