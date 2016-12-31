Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab bölgesine yönelik hava taaruzlarında IŞİD'in sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, IŞİD terör örgütünün sözde emirlerinden olan Ebu Ensari'nin öldürüldüğü tespit edildi.

TSK'nın önceki günkü taaruzları sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürülmüştü.

Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 IŞİD terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği açıklanmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşım doğrulandı

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan, 29 Aralık 2016 tarihinde IŞİD'in El Bab'daki Türk birliğine gerçekleştirdiği saldırı sırasında askerlerin gösterdiği üstün başarının anlatıldığı olayın doğru olduğu bildirildi.

IŞİD'in bölgedeki askerlere yönelik bomba yüklü araçlar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, büyük kahramanlık sergileyen askerlerin teröristlere ağır kayıplar verdirdiği yönündeki paylaşımı doğrulayan güvenlik kaynaklarınca, IŞİD'in verdiği kayıpların sayı olarak henüz netleşmediği ancak bugüne kadarki en büyük kayıp olabileceği belirtildi.