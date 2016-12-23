Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, IŞİD'in El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılan El Bab'da, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü IŞİD grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine, dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren jetler, emniyetle üslerine döndü. Söz konusu hava harekatının ardından, IŞİD mensuplarının büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, teröristler arasındaki telsiz görüşmelerine de yansıdı. Harekatın görüntüleri paylaşıldı Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca El Bab'da düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaşıldı. Terör örgütü IŞİD'in El Bab'daki varlığının, hassas bir hedef çalışması sonrasında birer birer yok edildiği belirtildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sivillerin zarar görmemesi için hassas bir istihbarat çalışması yapıldığı, vurulacak bina ve koruganların, birkaç noktadan teyit edildikten sonra akıllı mühimmatla vurulduğu bildirildi. AA

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