Genelkurmay 'IŞİD videosunu' inceliyor

Genelkurmay Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerini inceliyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi. IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı. Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor. IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor. Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 1224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.