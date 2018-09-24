Genelkurmay: Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.