Genelkurmay, sınır ötesi harekatın detaylarını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınması kapsamında, keşif/gözetleme vasıtalarıyla bugün, Irak'ın kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da tahrip edildi. Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönüş yaptı. AA

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