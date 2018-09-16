"Gereksiz para akan musluklar varsa kapatılmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda tasarrufa yönelik atılan adımları doğru görüyoruz. Gereksiz para akan musluklar varsa onlar kapatılmalı."dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda tasarrufa yönelik atılan adımları doğru görüyoruz." dedi.

Yalçın, kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerinin önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda disipliner bir yöntemle ilerlenilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tip durumlarda savurganlıkların disipline edilerek tamamının üretime yönlendirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamuda tasarrufa yönelik atılan adımları doğru görüyoruz. Personel istihdamı gibi konulardan ziyade gereksiz para akan musluklar varsa onlar kapatılmalı yoksa kamuda personel ihtiyacı varsa işler zor yürüyorsa mevcut durumu toparlamada insanlar zorlanıyorsa orada mutlaka katkı ve takviye yapılması gereklidir. Çalışanın bu süreçte alım gücü doların, kurun yükselmesiyle düşüyor. Piyasadaki fırsatçıların bunu fırsat belleyerek dolarla alakası olmayan ürünlere bile bir anda zam yapar hale gelmeleri doğal olarak bizi de etkiliyor. Bu konuda da kamu görevlilerinin alım güçlerini yükseltecek şekilde ara paketleri de devreye sokarak Türkiye'de daha güçlü bir döneme doğru yürünmesi konusunda temennimiz ve gayretimiz var."

"İş güvencesi devletin geleceğidir"

Yalçın ayrıca, 657 sayılı devlet memurları kanunun, iş güvencesi kısmı korunarak benzer mevzuatlarla birleştirilebileceğini söyledi.

Memurları ilgilendiren konuların disipline edilmesi konusunda her türlü yapılacak iyi niyetli çalışmaya katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, "İş güvencesiyle alakalı kısmı biz farklı düşünüyoruz çünkü iş güvencesi devletin geleceğidir, memurun değil. Memur devlet adına görev yapan kişidir, iş güvencesini kaldırıp hepsini sözleşmeli statüye geçirdiğiniz anda burada çok büyük bir hata yapılmış olur. Uzun vadede bunun sonuçları ortaya çıkar. Biz bunu bugünden kestirerek, görerek buna karşı durduğumuzu, doğru olmayacağını söylüyoruz." diye konuştu.