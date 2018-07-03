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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Gergerlioğlu: Hukuk yok oluyor

03 Temmuz 2018, Salı 20:12
İnsan Hakları Savunucusu ve Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kaleme aldığı köşe yazısında cezaevinde ağır hasta olmasına rağmen hâlâ tutuklu bulunan ve bu sebeple vefat eden tutuklulara yer verdi.

‘Tahliye olmak için ölmek mi gerek?’ sorusunu akıllara getiren ve ‘artık yeter’ dedirten skandalları anlatan Gergerlioğlu cezaevlerindeki doluluğa dikkat çekti ve şunları dedi: “Adeta fışkırıyor, adeta patladı. Fışkıran, patlayan iyi bir şey değil. Türkiye cezaevlerinden bahsediyorum. Kapasitesinin üzerinde tutuklu ve mahkum barındıran, her gün yeni bir skandalın oluştuğu cezaevlerinden bahsediyorum. Adalet Bakanlığı verilerine göre 20 bin tutuklunun yerlerde yattığını söyledi. Bunlar dehşet veren rakamlar. Çözümü için ne yapıldığını sorduğumuzda 60 tane yeni cezaevi yapılacağı söyleniyor. Yanlış okumadınız, 60 fabrika değil, 60 cezaevi. Ülkede hukuk giderek yok oluyor ve yargı bağımsızlığı ortadan kalkıyorsa değil 60, 600 cezaevi yapsanız yine de yetersiz kalır.”

Bu sessİzlİk neden!

Ceza evinde yaşanan olayları da yazısında anlatan Gergerlioğlu, “Daha onlarca vaka var ve yazı sınırlarını aşacağı için değinemiyorum” diyor ve skandalların çokluğuna dikkat çekiyor. Yetkililerin yaşananlar karşısında sessiz kalmasına sitem eden Gergerlioğlu, şunları diyerek yazısına son veriyor: “Adalet Bakanlığı’na binlerce vaka bildiriliyor ve fakat büyük bir sessizlik hakim. Kimden, neyden çekiniyorlar? Belki T.C. tarihinin cezaevleri açısından bu en kötü günlerinde eleştirileri sessizlikle geçiştirebilirler, ama mızrak çuvala sığmıyor ve hasta tutukluların artan vicdan sızlatan durumları artık gözlerden kaçırılamıyor.

Haber Merkezi

Etiketler: gergerlioğlu
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