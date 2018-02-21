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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gergerlioğlu'na 2,5 yıl hapis cezası

21 Şubat 2018, Çarşamba 16:39
Eski İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doktorluk mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Gergerlioğlu ile avukatı Gürkan Biçen katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Muhiddin Paça, sanığın iddianamede geçen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve çeşitli internet haber sitelerinde yazdığı makalelerde  PKK/KCK'nın şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övdüğü yönündeki suçlamaları okudu.

Gergerlioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddederek, PKK veya diğer hiçbir örgütü övmediğini ve bir bağının olmadığını savundu.

'ŞİDDETTEN, SAVAŞTAN YANA BİRİ DEĞİLİM'

Daha önce MAZLUMDER'in Kocaeli şube başkanlığını ve genel başkanlığını yaptığını anlatan Gergerlioğlu, "Ben şiddetten, savaştan yana biri değilim. 27 yıllık doktorluğum sürecinde insanların hayatını kurtardım. Bu nedenle terör örgütünden ve şiddetten yana olmam mümkün değildir. Askerliğimi kısa dönem olarak yaptım. O zaman bile silah kullanmayı reddettim. Elime silah almadım. Ben Türkiye'de savaş olmasın, kan dökülmesin diye her zaman barış ve uzlaşmadan yana oldum. Bu yönde yazılar yazdım, konferanslar verdim" diye konuştu.

Çözüm sürecinde akil insanlar heyetinin Kocaeli'deki programlarını organize ettiğini anlatan ve sorunların konuşularak çözülebileceğine inandığını dile getiren Gergerlioğlu, "Terörden veya terör örgütünden yana bir tavrım ve söylemim olmamıştır. MAZLUMDER'in PKK'yı kınayan açıklamaları olmuştur. Facebook'ta barış yanlısı paylaşımlar yaptım. 1 Eylül 2015'te, anneler çocuklar ölmesin diye barış için bir araya gelmişti. Bir tarafta üzerinde PKK simgesi olan tabut, yanında Türk askerini temsil eden Türk bayraklı tabut mizanseni yapmışlardı. Ben o fotoğraftan çok etkilendim ve duygulandım. O fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Annelere destek verdim. Barış mesajı verdim. Orada tabutun üzerinde PKK bayrağı varmış. Ben o bayrağı simge olarak gördüm. PKK bayrağı olarak kabul etmiyorum zaten. Sonra bu paylaşımım nedeniyle hakkımda dava açıldı" ifadelerini kullandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Terör örgütü propagandası yapmadığını savunan Gergerlioğlu, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, PKK/KCK'nın şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yapmak suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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