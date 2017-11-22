Gezi'nin palalısı silahlı kavgada vuruldu

Gezi olayları sırasında bir kadına pala ile saldıran Sabri Çelebi, Taksim'de çıkan silahlı kavgada yaralandı.
İstanbul Taksim'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Gezi olayları sırasında palayla bir kadına saldıran Sabri Çelebi olduğu öğrenildi.
Yaralılar, çevredeki bir özel hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
DHA