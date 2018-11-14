"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ghika: Menbiç’te devriyeler çok başarılı

14 Kasım 2018, Çarşamba 16:40
IŞİD’e karşı Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü komutanlarından İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Türk ve Amerikan güçleri arasında Menbiç’te şu ana kadar yürütülen devriyelerin çok başarılı geçtiğini söyledi.

ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel

Pentagon’da video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghika, 8 Kasım’da iki ordunun Menbiç yol haritası uyarınca ikinci kez ortak devriye misyonu icra ettiğini bildirdi. Ghika, “Menbiç’in emniyeti ve güvenliğini temin etmeye olan desteklerinden dolayı Türk ordusuna minnettarım. Bu, koalisyonun orada IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme ve mültecilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya yönelik çabalarının kritik bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu. VOA’nın haberine göre bir gazetecinin, Türkiye’yle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime dikkati çekerek, “Menbiç’te ortak devriyelere ara verileceği bir durum öngörüyor musunuz yoksa Türkiye sınırda ne yaparsa yapsın (devriyeler) devam edecek mi?” sorusunu Ghika şöyle cevapladı: “Plana sıkı sıkıya bağlıyız ve bence (plan) Menbiç halkına güvenlik sunuyor ve bu her ikimizin de gurur duyması gereken bir şey.”

Etiketler: menbiç
Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır

    Çiftçiler mağdur ediliyor

    Ghika: Menbiç’te devriyeler çok başarılı

    Okullardan TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

    "Kendilerini dünyaya ve halkımıza daha çok rezil ettiler''

    İBB'den su fiyatlarında indirim açıklaması

    74 yıllık acı...

    İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan istifa kararı

    Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları devam ediyor

    Prof. Dr. Timurkaynak'tan "merdiven'' tavsiyesi

    ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel

    'Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi'

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Gazze

    MEB, 'öğrenci andı'na ilişkin temyizde kusuru bulunan 3 kişiyi görevden aldı

    California'da ölü sayısı 50'ye yükseldi

    62 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilidi

    İmar barışı başvurularında son durum?

    İsrail protestosundan yaptırım çağrısı

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Atilla YILMAZ

    “Dünyada en fazla hayran olduğum kimse; Nur Risaleleri’ni okuyarak Nurcu olandır”
    Genel

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.