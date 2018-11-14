Ghika: Menbiç’te devriyeler çok başarılı

IŞİD’e karşı Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü komutanlarından İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Türk ve Amerikan güçleri arasında Menbiç’te şu ana kadar yürütülen devriyelerin çok başarılı geçtiğini söyledi.

ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel Pentagon’da video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghika, 8 Kasım’da iki ordunun Menbiç yol haritası uyarınca ikinci kez ortak devriye misyonu icra ettiğini bildirdi. Ghika, “Menbiç’in emniyeti ve güvenliğini temin etmeye olan desteklerinden dolayı Türk ordusuna minnettarım. Bu, koalisyonun orada IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme ve mültecilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya yönelik çabalarının kritik bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu. VOA’nın haberine göre bir gazetecinin, Türkiye’yle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime dikkati çekerek, “Menbiç’te ortak devriyelere ara verileceği bir durum öngörüyor musunuz yoksa Türkiye sınırda ne yaparsa yapsın (devriyeler) devam edecek mi?” sorusunu Ghika şöyle cevapladı: “Plana sıkı sıkıya bağlıyız ve bence (plan) Menbiç halkına güvenlik sunuyor ve bu her ikimizin de gurur duyması gereken bir şey.”

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