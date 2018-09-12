Giresun'da teröristlerle çatışma

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Giresun'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında çatışma çıktı.

Çatışmada, PKK'lı 1 terörist öldürüldü.

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden 1 adet uzun namlulu tüfek ile çok sayıda mühimmat ve sırt çantası içerisinde de gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kış üstlenmesi için Tunceli’den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen grubu etkisiz hale getirmek için bölgede insansız hava araçları da destekli başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.