Giresun kırsalında PKK’lı teröristlerle sıcak temas

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Giresun’un Dereli ilçesinde PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.

EVDEN ERZAK ÇALMIŞLAR

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temasın ayrıntıları ortaya çıktı. İlçeye bağlı Suludüz Yaylası’ndaki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zırhlı araçlarla bölgeye ulaşan askerler, PKK’lı bir grup teröristin görüntüsünü aldı. Bu sırada güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile PKK’lı grup arasında çatışma çıktı. Bir süre sonra kesilen çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler, sevk edildi. Bölgede kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için operasyonların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

ÇANTALARINI BIRAKIP, KAÇTILAR

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında, terörist gruba ait olduğu sanılan çantalar içerisinde yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda özel eğitimli dedektör köpekler de kullanıldı. Bu arada Giresun ve Gümüşhane kırsalında, terörist gruba ait telsiz kestirmesi de alındığı öğrenildi.

TERÖRİST GRUP, DEŞİFRE EDİLDİ

'Aram' kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın sorgusu sırasında elde edilen bilgilere göre, örgütün Karadeniz’de, Tunceli'den gelen iki ayrı yapılanması olduğu, ‘Roşad Ankara’ kod adlı PKK’lı terörist Rahman Sümer ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner’in bu yapılanmanın başında olduğu belirlendi. Yeşil listede, başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in, geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği belirtildi.

OPERASYONLAR, SÜRÜYOR

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin de operasyonlara katıldığı öğrenildi.