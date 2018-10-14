‘Gizli tanık’ uygulaması ortadan kalkmalı

Eski CHP Milletvekili ve Cumhuriyet Savcısı hukukçu İlhan Cihaner, ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıl cezaevi ve sonrasında da ev hapsinde kalmasının ardından serbest bırakılmasıyla sonuçlanan süreçte belirleyici olan ‘gizli tanık uygulaması’na dikkat çekti.

“Bu pespaye ve -henüz detaylarını- bilemediğimiz iade pazarlığından daha vahim olanı ‘gizli tanık’ uygulamasıdır” diyen Cihaner, “Özellikle suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin önemli ölçüde ihmal edildiği terör ve örgüt suçunun alabildiğine belirsiz uygulandığı şu günlerde gizli tanık uygulaması suçla mücadele enstrümanı olmaktan çıkıp, bir suç kaynağına dönüşmüş durumda” yorumunda bulundu. Birgün’deki yazısında, gizli tanık uygulamasının sorgulanması ve ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Cihaner, “Doğru uygulanan etkin pişmanlık kurumu, kriminalistik biliminin geldiği aşama ve bilimsel delillendirme yöntemleri suçla mücadele ve adil yargılamaya daha fazla hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

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