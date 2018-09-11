Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yeni uygulama

Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yapma görevini, tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti.

Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yapma görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti. Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, Göç İdaresinin il müdürlüklerine müracaat edecek.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nca, Türkiye'deki sığınmacıların iş ve işlemlerinde yetkili makam olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Bu süreçte, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çalışmalarına destek sağlamak amacıyla BMMYK ile iş birliği yapıldı.

BMMYK, sığınmacılara sağlanan danışmanlık ve bilgilendirme gibi hizmetlerin yanı sıra uluslararası koruma başvurularının alınmasıyla devam eden iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda da faaliyetlerde bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle BMMYK'nın birlikte çalıştığı söz konusu süreçte, sığınmacıların bazı hususlarda kafa karışıklığı yaşamaması için uluslararası koruma kayıtlarının alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi konularının Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde toplanması ihtiyacı ortaya çıktı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, beş yıllık süreçte kapasite artırımına gitti. Türkiye'den uluslararası koruma talep eden yabancıların tüm iş ve işlemlerinin Göç İdaresi il müdürlüklerince yürütülmesi mümkün hale geldi.