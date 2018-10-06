Göçmenler, Akdeniz’de ölüme terk edilemez

Uluslararası yardım kuruşlarının ortak çabasıyla Akdeniz’de göçmenleri kurtarmaya çalışan gemilerden SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne ait Aquarius adlı kurtarma gemisinin faaliyetleri ikinci defadır engellendi.

Geminin Türk bandırası ile faaliyetlerine devam edebileceği hususunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık bu amaçla bir çağrı yaptı. Her yıl onbinlerce göçmenin Avrupa’ya geçmek için kullandığı Akdeniz’de yaklaşık 3 yıldır kurtarma faaliyeti yürüten, bugüne kadar 29 bin 523 mültecinin hayatının kurtulmasını sağlayan Aquarius adlı gemi Cebelitarık bandırasının ardından Panama bandırasını da kaybetti.

Aquarius adlı geminin, ülkelerini çeşitli sebeplerle terk eden, Akdeniz’i geçerken ölüm riskiyle karşılaşan insanları kurtarmak için seyrine devam etmesi için Kızılay bir girişim başlattı. Kınık, “Aquarius’un Türkiye bandırası çekerek faaliyetlerini sürdürmesini öneriyoruz. Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin bu konuda da çözümün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum” dedi.

İstanbul - Yeni Asya