Gökçek belediyeyi, belediye de Gökçek'i sildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek aktif şekilde kullandığı Twitter hesabının bilgilerini güncelleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni sildi. Hürriyet'in haberine göre Gökçek’in ismi belediye sitesinden de kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim’de istifa eden Melih Gökçek, aktif olarak kullandığı Twitter hesabındaki profil bilgilerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni sildi. Gökçek’in bilgilerinin konum kısmında Ankara Büyükşehir Belediyesi yer alırken, internet sitesi kısmında da belediyenin sitesindeki özgeçmişinin linki bulunuyordu. Melih Gökçek istifasının ardından mevcut bilgileri bir süre kaldırmamıştı. SİTEDEN DE KALDIRILDI Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.ankara.bel.tr/ adresli internet sitesindeki “Belediye Başkanımız İ. Melih Gökçek” kısmı da kaldırıldı. Sitedeki kısımda Gökçek’in özgeçmişi, fotoğraf albümü, kişisel internet sitesi ile Twitter hesabı gibi bilgiler bulunuyordu. Kullanıcılar bu kısımdan Melih Gökçek’e mesaj da gönderebiliyordu.

Okunma Sayısı: 2113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.