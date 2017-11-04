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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

04 Kasım 2017, Cumartesi 13:16
AKP'de Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasının sonuçlarının pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için, parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ankara'nın siyasetin, büyük kararların ve icraatların hayata geçirildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezimize bugüne kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ederken başta Melih Gökçek kardeşimiz olmak üzere, bu şehirde kimin bir hayrı varsa Allah onlardan razı olsun. Melih Bey'e de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, AKP'nin bir reform partisi olduğuna değinerek, "Belediyelerde bir değişimden bahsediyoruz. Halkımızın bugüne kadar bize verdiği kanaat, değerlendirmelerde bir değişimin, gelişimin, reformun işaret ışıklarını yaktıklarını ya da taleplerini ilettiklerini gördük." dedi.

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz"

AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla paylaşıyoruz."

"Hukukun dışına çıkanlara yargı gereğini yapar"

Kaya, muhalefetin "Seçimle gelen, seçimle gitmelidir." eleştirisini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru söylüyor. Halkın seçimle getirdiği seçimle gitmelidir, bu temel bir prensiptir. Ama bu iki seçim arasında bir sürü işlemlere daha belediyemiz tabidir. Anayasa'yı bir açıp okusunlar, Belediye Kanunu'na baksınlar. Her belediye başkanımız yaptığı idari işlemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı denetimine tabidir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız eğer hukukun dışına çıkan bir belediye başkanı varsa onlara göre işlem yapar, görevinden alır, uzaklaştırır, yargıya teslim eder, yargı gereğini yapar."

Her belediye başkanının mali denetime tabi olduğunu, bunu da Sayıştayın yaptığın anımsatan Kaya, "Nasıl ki hükümetin bakanlarıyla, hükümetle ilgili gensoru varsa, belediyelerimize de gensoru vardır." dedi. 

Pazartesi günü açıklanacak

Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının, partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın." değerlendirmesinde bulundu.

Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. 

AA

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