Gökçek tazminat davasını kaybetti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP’li vekillere yönelik açtığı tazminat davasını kaybetti.

Melih Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a yönelik açtığı tazminat davasını kaybetti. CHP’li Yarkadaş mahkemenin kararını Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bana ve milletvekili arkadaşım Murat Emir’e açtığı davayı kaybetti. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP’li Melih Gökçek’e yönelik ifadeleri ‘siyasi eleştiri’ kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, avukatlarımız Turan ve Ertuğrul Aydoğan’ın savunmalarını yerinde bularak 30 Bin TL’lik tazminat talebini de reddetti.”

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