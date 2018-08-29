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Gölbaşı'nda 10 binden fazla hayvana şarbon aşısı

29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:28
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde büyük paniğe neden olan Şarbon hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kurbanlık olarak Brezilya'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftliğe getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50'si 3 gün önce şarbon hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Bölgede büyük paniğe neden olan hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından çiftlik yakınlarındaki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Grup Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök de, şarbon hastalığının bulunduğu çiftlik önünde açıklama yaptı. ESK tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş hayvan, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftliğe yediemin olarak bırakıldı.

Buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerinde kurbanlık olarak kesimi yapılan ve sayısı belirtilmeyen hayvanlardan yaklaşık 50'si, şarbon hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, itlaf edilen yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. Bunun üzerine aynı gün çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı. 

Bu arada aşı yapılan hayvanlar için 21 günlük bir süreç işletileceği ve çiftliğin 21 gün boyunca karantina altında olacağı ifade edildi. 

 

'YERLİ HAYVANCILIKTA SIKINTI YOK'

Bölgeye giderek incelemede bulunan CHP'li Levent Gök, şarbon hastalığının bulunduğu çiftlik önünde açıklama yaptı. Ahiboz ve Günalan mahallerinin kendisinin seçim bölgesi olduğunu belirten Gök, şunları söyledi: "Daha önce burada yerli hayvanlarla ilgili herhangi bir şarbon hastalığına rastlamadık. Zaten bu hastalık özel bir besihanede ithal edilen hayvanlardan ortaya çıkmış durumda.

Kaymakamlığın verdiği bilgiye göre 50'ye yakın hayvanın telef olduğu öğrenildi. Bu olayın ortaya çıkmasından itibaren Ankara İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aşılama faaliyetlerini tamamlamak üzere yoğun bir çalışma sarf ettiklerini öğrendik. Aşılamaların bugün ya da yarın itibariyle bitmiş olacağını ifade ediyorlar. Bu köydeki şarbon vakasının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde fayda var. Çünkü yerli hayvancılıkta sıkıntı yok. Ben bu konuyu yakından takip ediyorum. Yetkililerle görüşüp yurttaşlarımızın hiç bir mağduriyet yaşamaması konusunda elimden gelen çabayı göstereceğim." 

DHA

Etiketler: Gölbaşı, şarbon, aşı, hayvan, Ankara, Brezilya
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