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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

05 Eylül 2017, Salı 11:34
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yıl açılış töreninde konuştu.

Cirit yaptığı konuşmada, Gülen Hareketi yargılamalarına ilişkin, "Bizim görevimiz, duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük bir başarı ile yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir." dedi.

Cirit, ayrıca "Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık 1/3'ünün terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur. Toplumun en çok güven duyması gereken meslek mensuplarının bir terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etme ihtimali dahi, tek başına bir toplumun şaşkınlık ve sarsıntı yaşamasına yeterlidir." açıklamalarında bulundu.

"Adaletten başka borcumuz yok"

Cirit, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevden alınarak hakim karşısına çıkan eski yargı mensuplarına dair, şunları kaydetti:

"Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin, adil bir şekilde yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır."

Teröre destek veren ülkelere çağrı

Terörle mücadelede bütün devletlere görev düştüğüne işaret eden Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletler, özellikle silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline geçmesini önleyici tedbirler almak zorundadır. Bu önlemleri almamak, teröre açıkça destek vermekle eşdeğerdir. Ancak teröre destek veren ülkeler, bu silahların bir gün kendilerine çevrileceğini bilmelidir. Teröre doğrudan ve dolaylı destek veren ülkelerin, uluslararası sözleşmelere ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz."

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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