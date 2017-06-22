Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Necdet Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Başkan Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı belirtildi.

KARDEŞİ 15 TEMMUZ'DAN SONRA TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un kardeşi esnaf Adnan Aksoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan Gülen Hareketi soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında tutuklandı.

İlçede mobilya işiyle uğraşan Adnan Aksoy'un hala cezaevinde olduğu belirtidi.

Aynı soruşturmada belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu da tutuklanmıştı.

2014'TE, 'CEMAATLE ETLE TIRNAK GİBİYİZ' DEDİ

Öte yandan 2 dönemdir belediye başkanı olan Necdet Aksoy, 2014 yılında düzenlediği bir basın toplantısında soru üzerine cemaatle etle tırnak gibi olduklarını ifade ederek, "Kardeşimin benden önce de cemaatle ilişkileri vardı, belediye başkanı olduktan sonra da devam etti. Belediye başkanı olmamla cemaatle bağlantılar yeniden kurulmuş değildir. 10-15 yıldır kardeşim cemaatle iç içedir, gönül bağı vardır. Pek çok Ak Parti içinde siyaset yapan arkadaşımızın bakanlara kadar, milletvekillerine kadar, il başkanları, il yönetimlerine kadar yerel bazda oradaki arkadaşlarımızla iç içe bir yapımız var. İşler iyi giderken bu iç içe yapıdan hiç kimse rahatsız değildi. Şimdi durum farklılaşınca bu iç içe yapıdan dolayı bir kişinin suçlanması ya da farklı algılanmasının doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

''AYNI NOKTADA DURDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTERİM''

Başkan Aksoy, kardeşinin tutuklanması ardından verdiği röportajda ise "Biz her daim Fethullahçı terör örgütünün her yönü ile karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kim olursa olsun bu kalkışmaya yardım eden, içinde yer alan, destekleyenler adalet karşısında hesap vereceklerini daha önceki konuşmalarımızda vurgulamıştık. Aynı noktada durduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Başkan Aksoy, saat 16.00 sıralarında belediye binasından ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı. Dün Safranbolu Kaymakamı olarak atanan Fatih Ürkmezer'in, yarın belediyede kayyım olarak göreve başlayacağı da öğrenildi.