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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Görevlerinden ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

27 Kasım 2017, Pazartesi 12:35
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin yargılanmasına başlandı.

Hakkında soruşturma başlatılan yüksek yargı üyeleriyle ilgili yargılamalar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülüyor. Heyete, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu başkanlık ediyor.

Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada iddianamelerin ayrı ayrı hazırlanması nedeniyle iddianamesi tamamlanan sanıklar alfabetik sıraya göre tek yargılanıyor.

Bu kapsamda ilk duruşmada, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Ahmet Toker hakim karşısına çıktı.

Toker'in jandarma eşliğinde getirildiği duruşmaya, avukatı Beyza Esma Ataman da katıldı.

Kimlik tespiti sırasında, açık adresini bilmediğini söyleyen Toker, mesleğinin sorulmasına karşılık da "Mesleğimin ne olduğu heyetinizin bilgisinde. Yargıtay Üyesi iken ihraç edildim, daha doğrusu azledildim" dedi.

İddianamenin okunmasının ardından savunma için söz verilen Toker, avukatının bugün göreve başladığını belirterek, savunma yapmak için süre istedi. Toker'in avukatı Ataman da savunma için süre isteyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Heyet verilen aranın ardından, sanık Toker'e savunma yapması için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 27 Aralık'a bırakıldı.

İddianameden

İddianamede, Toker'in, lise yıllarından Gülen Hareketi içinde yer aldığı, Gülen Hareketinin 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda etkin olması sonucunda, Gülen Hareketi mensuplarının yüksek yargı üyelerinin seçimi konusunda rol oynadığı ifade edildi.

Gülen Hareketi mensuplarının üye seçimi için yaptığı toplantılara katıldığı da belirlenen Toker'in, Gülen Hareketinin yargı yapılanmasının üst konseyinde yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanık Ahmet Toker'in, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmalarda, öğleden sonra eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük'ün yargılaması yapılacak.

Yargıtaydan 140, Danıştaydan 48 üyenin yanı sıra haklarında hazırlanan fezlekeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu ile Anayasa Mahkemesinin iki üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercen da Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi
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