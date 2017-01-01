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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

01 Ocak 2017, Pazar 08:15
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

‘Biri tarıyor, iki kişi silahla ateş ediyordu’

Hürriyet’in haberine göre Sinem Uyanık, eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyledi.

Uyanık şöyle devam etti: “Arkam dönüktü, birdenbire insanlar koşuşturmaya başladı. Sonra eşim bana ‘Sakın korkma’ dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim üç yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde… İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım, ‘Sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz’ dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanlar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi, ‘Yere yatın, teslim olun, elinizi başınızın üzerine koyun’ dedi. Özel harekat polisi ‘Yavaşça yerden ilerleyin’ dedi. Üst kata çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Her gün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak…”

Etiketler: ortaköy
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