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Görmez: Mısır'da gerçekleşen terör saldırılarını telin ediyorum

09 Nisan 2017, Pazar 17:42
​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen terör saldırısını telin ederek, insanın dokunulmazlığı kadar mabet dokunulmazlığının da hem dini hem hukuki kurallarla belirlenmiş evrensel bir ilke olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde yaşanan terör saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Görmez, dünyanın içinden geçtiği zor süreçlerde farklı dinlerin mensuplarını birbirine düşürmeyi, kitlesel propagandalarla topyekun bir cinnet hali oluşturarak insanlığı düşmanlar topluluğuna dönüştürmeyi ve muhteris katiller üretmeyi hedefleyen odaklara karşı son derece dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Görmez, "Zira dünya hepimize emanettir ve yeryüzünün huzurunu hedef alan her türlü saldırı sadece o bölge halklarının değil bütün insanlığın sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen hain terör saldırılarını telin ediyor, ölenlere başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum. İnsanın dokunulmazlığı kadar mabet masuniyeti de hem dini hem de hukuki kurallarla belirlenmiş evrensel bir ilkedir. Hangi dine ait olursa olsun bir ibadethanenin dokunulmazlığı ihlal edilemez, ibadet eden masum insanların hunharca katledilmesi asla affedilemez. Akla, mantığa, imana ve vicdana sığmayan bu tarz saldırıların Müslüman kimliğiyle ya da İslam'ın cihat anlayışıyla örtüştürülmesi ise imkansızdır."

AA

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