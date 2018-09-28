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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Görülmemiş bir afet

28 Eylül 2018, Cuma 19:47
Bingöl’de başlayarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülen arı ölümlerini değerlendiren üreticiler ve uzmanlar sorunun ciddÎ olduğunu belirtti ve şunları dedi: “Bu yıl görülmemiş bir afet var.”

Bingöl’de son günlerde yaşanan toplu arı ölümleri, kışa hazırlık yapan üreticileri endişelendirdi. Şehirde arıcılık yapan bal üreticileri, kovanlarda toplu ölümlerin görülmesi üzerine durumu Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliğine bildirdi. Bunun üzerine çeşitli üniversitelerin uzmanlarından oluşan bir heyet inceleme yapmak üzere kente davet edildi. Heyet adına açıklama yapan Prof. Dr. Levent Aydın, sadece Bingöl’de değil, Türkiye genelinde arılarda azalma görüldüğünü söyledi. 

CiddÎ bir sorun var 

Aydın, “Ciddî bir soruna benziyor, ama laboratuvar sonuçları çıktığında daha da belli olacak. Kovanların gücünün çok zayıf olduğu, ölüm oranlarının normal hudutlarının üzerine çıktığını görmekteyiz. Hem numunelerimizi alacağız hem de döndüğümüzde çalışmamızı bir rapor halinde hem Türkiye hem de Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliğine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

130 KOVANDAN 50-60 TANE KALDI

Bal üreticisi Alaattin Bucuka da sezonun iyi geçmesine rağmen arıların randıman vermediğini söyledi. Bucuka, “Bu yıl gerçekten görülmemiş bir afet var. Genelde sene güzel geçti. Arılar randıman vermedi, meyve, sebze randıman vermedi. 130 kovanımdan şu anda 50-60 kovanlık arı kalmış. Arı, bu sene çok büyük bir kayıp verdi. 50 yıldır bu mesleği yapıyoruz, böyle bir felâketle karşılaşmadık.” diye konuştu.

Haber Merkezi

Etiketler: arı, Bingöl, bal
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