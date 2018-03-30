Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından ekonomideki verileri geçmişle karşılaştırarak, iktidara sert sözlerle yüklendi. Karamollaoğlu, “Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet…Görüyorsunuz… Anlatmaya gerek yok” dedi.

Son zamanlarda ittifak tartışmaları dışında sosyal medyadaki çıkışlarıyla da gündeme gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun hedefinde yine iktidar vardı. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir AKP kongresinde söylediği “Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Mesele bu” sözlerine tepki gösterdi. “Size bir fıkra anlatayım mı?” diye başlayan Karamollaoğlu, şunları yazdı: “Bir zamanlar 1 milyon lira varmış. Sonra 6 sıfır atılmış, 1 milyon olmuş 1 lira. Peki, sonra ne olmuş? O zamanlar 1 milyon lira ile 78 gram et alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 25 gram! O zamanlar 1 milyon lira ile 680 gram süt alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 259 gram! 1 milyon lira ile 203 gram peynir alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 43 gram! O zamanlar 1 milyon lira ile 10 adet yumurta alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 2 adet! 1 milyon lira ile 406 gram nohut alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 79 gram! “

‘Çay simit hesabı yaparak iktidara gelmişlerdi...’

Karamollaoğlu’nun ifadelerinin devamı şöyle: “Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet…Görüyorsunuz… Anlatmaya gerek yok… Nereden nereye. Çay simit hesabı yaparak iktidara gelmişlerdi. Şimdi yaptıkları hesap gideceklerinin habercisidir. Bu pilin bittiğinin göstergesidir. Hâlâ parayı toprağa gömüyorlar. Bugün konuşulması gereken, tuvaletlerin 1 lira olması değil, doların 4 liraya, euro’nun 5 liraya, benzinin 6 liraya çıkmasıdır.”