Gözaltılar var: Kırşehir merkezli 7 ilde operasyon

Kırşehir merkezli 7 ilde, Gülen Hareketinin soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturma kapsamında Kırşehir merkezli operasyonda Ankara, Bursa, Batman, İzmir, Yozgat ve Aydın'da bulunan 16 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda, aralarında halen görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan kamu personelinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. *** Malatya'da bir jandarma üsteğmen gözaltına alındı Malatya'da Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında bir üsteğmenin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Gülen Hareketi ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli üsteğmen gözaltına alındı. Şüpheli, Mersin'e götürülmek üzere ekiplere teslim edildi. AA

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