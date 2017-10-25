Gözaltına alınan 20 astsubay hakkında karar

Balıkesir merkezli 10 ilde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetlerinde görevli 20 astsubaydan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla Gülen Hareketi üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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