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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gözaltına alınan 25 muvazzaf üsteğmen hakkında karar

07 Eylül 2018, Cuma 22:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturmada 4 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 25 muvazzaf üsteğmen, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcı Ünüvar, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 5 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Hakimliğe sevk etti.

Bir şüpheli ise savcılık ifadesinde itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine ifade işlemleri için yeniden emniyete gönderildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan şüphelilerden 19'u tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Şüpheliler arasında bazı ilçe jandarma komutanlarının da olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 4 Eylül'de 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ şüphelileri ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmen hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatılmıştı.

Şüphelilerin tamamı, yakalanarak ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilmişti.

AA

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