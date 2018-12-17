Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi için tutuklama istemi

Ankara'daki tren kazası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi vefat etmişti. AA

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