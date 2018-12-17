Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara'daki tren kazasında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından 3 şüpheli, "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi ölmüştü. AA

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