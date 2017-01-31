Gözaltına alınan CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP'den Kadıgil'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama geldi. Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serra Kadıgil gece saatlerinde serbest bırakıldı.

CHP’li Meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil, Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermek üzere geldiği adliyede polisler tarafından gözaltına alındı. Dava kapsamında ifade vermesi beklenen Kadıgil savunmasının ardından hakkındaki gözaltı kararı kapsamında emniyete götürüldü.

Kadıgil’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, söz konusu paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunu işlemekle suçlandığı öğrenildi.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

Duruşma başlayana kadar polis gözetiminde bekleyen Kadıgil, duruşmada savunmasını yaptıktan sonra polisler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sera Kadıgil’e destek olmak için CHP’li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel adliyeye gelirken, Kadıdil’in avukatlığını da babası Engin Çelik Kadıgil yaptı.

"HAYIR DEDİĞİM İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ"

Sera Kadıgil’in savcılık sorgusunda, tweetlerin 2010 ve 2011 yıllarına ait olduğunu söylediği ve “Referandumda hayır diyeceğimi açıkladım. Birçok televizyon programına katılarak neden hayır denmesi gerektiğini açıkladım. Ayrıca bir video çektim. Bu videodan sonra yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi. Bu nedenlerle geçmişte yapmış olduğum paylaşımlar gündeme getirildi” dedi.

"KÖTÜ EZAN OKUYAN MÜEZZİNİ ELEŞTİRDİM"

2010 yılında attığı, “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin n’olur ya! Resmen ağzıma ağızıma okunuyor her sabah” tweeti sorulan Kadıgil, “Bu mesajım da yıllar sonra gündeme getirildi. O tarihte 25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Bu camide yüksek sesle ezan okunuyordu. Ezan okuyan müezzin makama da uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okuyamadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır” dedi. Müezzinle ilgili mahallinin de şikayetçi olduğunu söyleyen Kadıgil bu müezzinin sonrasında camiiden alındığını belirtti.

"KİMSENİN DİNİ İNANCINA HAKARET AMACIM YOK"

Şehitlerle ilgili attığı tweetin sadece birinin gündeme getirildiğini anlatan Kadıgil, “Bu mesajdaki kastım neden fakir fukara çocukları ölüyor üzerinedir. Çünkü ülkemizde siyasilerin çocukları ya bedelli askerlik yapıp ya da çürük raporu alarak evde otururken şehitler neden fakirlerden oluyor” ifadelerini kullandı. Kimsenin dini inancına hakaret etme amacı olmadığını söyleyen Kadıgil, attığı tweetten sonra yanlış anlayanlardan da özür dilediğini söyledi.

"DARBE KARŞITI BİR İNSANIM"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TRT’de okunan darbe bildirisini sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Kadıgil, “Tam tersine ben darbe karşıtı bir insanım” dedi. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastı olmadığını söyleyen Kadıgil, “Cümle bana ait değildir. TRT spikerinin okuduğu bildiriyi dinlerken siyasi görevim nedeniyle haber verme okunan metinden paylaştığım bir cümledir. Daha henüz ne olduğu herkes tarafından bilinmeden önce ben TRT spikerinin silahlı askerlerin zorlamasıyla bu metni okuduğunu tahmin edip darbeye karşı durdum” dedi. Kadıgil hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Avukat Sera Kadıgil savcılığa verdiği ifadenin ardından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "Sera Kadıgil, çalışkan bir parti meclisi üyesidir, çalışkan bir avukattır. Son dönemde özellikle Anayasa değişikliği sürecinde televizyonlarda gösterdiği yüksek performans nedeniyle göz dolduran bir arkadaşımızdır. Konuşmaları sade, berrak net anlatımı ile Anayasa’ya niye karşı çıktığımızı çok rahat anlatıyordu. Karşısına çıkan akademisyenleri de hırpalayıp bir kenara koyabilecek yetenekte bir arkadaşımızdı. Son dönemdeki çıkışları göz doldurmuş ve iktidar kanadını korkutmuş olacak ki geçen hafta sonundan itibaren Sera Kadıgil için bir linç kampanyası başladı. 7 yıl öncesinde attığı twetler, parçalanarak montajlanarak, anlamlarından koparılarak servis edilmeye başlandı. Bunlardan dolayı hiçbir kaygımız korkumuz yok" dedi.

Gözaltına alınan CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı

KADIGİL SERBEST BIRAKILDI

CHP Parti Meclis üyesi Avukat Sera Kadıgil tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.