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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Gözaltına alınan kaymakam Güntepe, Tokat'a getirildi

19 Ocak 2017, Perşembe 10:49
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, sabah saatlerinde kente getirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen hareketinin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. 

Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe Kayseri'de gözaltına alındı. Kayseri polisi tarafından sabah saat 05.00 sıralarında kente getirilen Kadir Güntepe, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

DHA

Etiketler: kadri güntepe
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