Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı. AA

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