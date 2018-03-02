Gözaltındaki 2 Yunan asker tutuklandı

Edirne'de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan asker çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı. YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.

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