Gözler Afrin’de

PYD/YPG’nin TSK ve ÖSO güçlerinin şehre girmesi durumunda canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı siviller araçlarıyla, Afrin merkezinden, ayrılarak rejimin bulunduğu güvenli bölgelere geçmeye başladı.

Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Afrin’e ilerleyiş devam ediyor. Hafta sonu Afrin’e birkaç kilometre uzaklıkta kenti gören hâkim tepelere ulaştı. Terör örgütünün, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kente girmesi durumunda canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı siviller araçlarıyla, Afrin merkezinden, rejimin bulunduğu bölgeye geçmeye başladı. Araçları ile kentten ayrılan siviller, rejim kontrolündeki Nubul ve Zehra bölgesinden iç kesimlere yöneliyor.

Köyler boşaltılıyor

Bu arada, TSK ve ÖSO güçlerinin hedefinde olan terör örgütü denetimindeki köylerde bulunan siviller de evlerini terk ediyor. Bazı ailelerin yanlarına aldıkları çocukları ve az sayıdaki eşyaları ile zeytin tarlaları içerisinde yürüyerek ÖSO dene- timinde olan güvenli olarak gördükleri köylere gittikleri görüldü. ÖSO güçleri de teröristlerin baskısından kaçan ve olası çatışma durumunda zarar görme endişesi yaşayan sivillere yardımcı olarak, gitmek istedikleri yerlere ulaştırdı. Bazı ailelerin ise kamyonetlerle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere ilerledikleri görüldü. Köylerinden ayrılan siviller, teröristlerin kalmaları için kendilerine baskı kurduğunu ancak fırsatını bulunca evlerini terk ettiklerini belirterek, tek isteklerinin bir an önce bölgede terör unsurlarının yok edilerek topraklarına geri dönmek olduğunu ifade etti.

Teröristler sivillerin çıkışına engel oluyor

‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında kuşatılan Afrin’i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. ‘Canlı kalkan’ olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin’den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, “Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi” bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.