Gözler reformlarda

AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış hükümetin bir samimiyet testinde olduğunu belirtti ve “OHAL hukuku gerekçesi de kalmadığına göre Ankara’nın ne kadar reformist olduğunu herkes görmek istiyor. Hiçbir bahanenin arkasına sığınılmamalı” dedi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıların aşılması için Ankara’dan beklentilerini ziyaretinden önce açıkça dile getiren Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir günlük Ankara ziyaretinde “diyalog ve normalleşme” mesajları verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye-Almanya ilişkisinin dayandığı ortaklığa gönderme yaparak mesaj veren Maas’ın, bu ilişkide “normalleşme” arayışı Ankara’da da karşılık buldu.

YAKIŞ: İleri adım şart

Maas’ın Ankara ziyaretini Türkiye-Almanya ilişkisi için bir “samimiyet testi” olarak nitelendiriyor. Yakış, DW Türkçe’ye “Türkiye insan haklarında, demokratikleşmede öyle bir dibe vurdu ki, kaçınılmaz olarak ileri bir adım atması gerekecek. Almanya da diyalogla, sessiz diplomasiyle Türkiye’ye atması gereken adımın ne olduğu konusunda yardım edecek” diyor. Türkiye-Almanya arasında diyaloğun sürecek olmasının ikili ilişkiler açısından olumlu olduğunu ancak bu diyalogun sonuç getirmesi için uygulamaların önemli olduğunu söyleyen Yakış, “OHAL hukuku gerekçesi de kalmadığına göre Ankara’nın ne kadar reformist olduğunu herkes görmek istiyor. Hiçbir bahanenin arkasına sığınılmamalı ve samimiyetle demokratikleşme adımı atılmalıdır” mesajı veriyor.

‘Hayal peşine düşülmesin’

İdlib konusunda Almanya’nın en çok olası göç dalgasına odaklandığını vurgulayan Yakış, “Almanya göçün kontrolü, göçmenlere yardım konusunda Ankara ile yakın çalışacaktır ancak Ankara’nın ABD ve Rusya ikileminde büyük sıkıntı yaşayacağı da açıktır” diyor. Yakış, bu tesbitini “Ankara’nın bu sıkıntıyı aşması için de kontrol ettiği Özgür Suriye Ordusu’nun güçlenmesi gibi bir hayal peşine düşmektense, tüm samimiyetiyle sivil insanlara ve insanî yardımlara, çatışmaların durmasına odaklanması gerekiyor” sözleriyle tamamlıyor.