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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Gözyaşları ve dualarla: 22 yaşındaki Şenay öğretmen ebediyete uğurlandı...

11 Haziran 2017, Pazar 14:55
Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında vefat eden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinden ebediyete uğurlandı.

Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kaymakamlığın bahçesine getirildi. Tabutun üzerine duvak ile Yalçın'ın bir fotoğrafında taktığı görülen kırmızı yazma konuldu.

Genç öğretmenin annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Sadık Yalçın, "Bu vatanı bölmeyi başaramayacaksınız." sözleriyle teröre tepkisini dile getirdi.

Yalçın'ın öz geçmişinin okunmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, Şenay Aybüke Yalçın'ı, "hiçbir değer yargısı olmayan, dış güçlerin maşası, imansız teröristlerin saldırısı sonucu kaybettiklerini" belirterek, "Milli Eğitim ailesi olarak yastayız. Aybüke'nin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Allah'tan sabır niyaz ediyorum." dedi.

Bugüne 151 öğretmenimizi şehit verdik ancak milli eğitim meşalemiz hiçbir zaman sönmedi"

"Ebediyete uğurladığımız öğretmenimizin huzurunda bir kez daha ifade ediyoruz ki terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullanan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"80 milyon, birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aybükelerin anısını ebediyen yaşatacağız. Ölüm mutlak bir gün herkesin kapısını çalacak. Ne bir dakika ileri gidebilir, ne bir dakika geri kalabilir ecel. Üzüntümüz Yunus ile aynı, 'Şu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.'

Aybüke'nin daha çok yapacağı şey, daha çok söyleyeceği vardı. Şairin dediği gibi 'Ölecek miyim tam da söyleyecek çağımda. Söylenmedik sözlerin hasreti dudağımda.' Ama bu millet kendisi için çalışanları ilelebet unutmaz. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerimizle gidereceğiz. Bugüne kadar Aybüke öğretmenimiz dahil 151 öğretmenimizi şehit verdik ancak Milli Eğitim meşalemiz hiçbir zaman sönmedi, bayrağımız elden düşmedi, yarınlara olan ümidimiz hiç azalmadı. Osmancık'ın, Çorum'un ve milletimin başı sağolsun. Aybüke'nin mekanı cennet olsun."

Bakan Yılmaz, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla  sona erdi.

Bakan Yılmaz, Kaymakamlıkta şehidin ailesi ile bir süre görüştü.

Yalçın'ın tabutu polislerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı için Beylerçelebi Camisi'ne götürüldü.

DHA

Etiketler: batman, kozluk
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