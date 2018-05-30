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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Gözyaşları ve dualarla toprağa verildi...

30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:05
Van’ın Muradiye ilçesinde, evinin önünde yakınlarıyla sohbet ettiği sırada yıldırım düşmesi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Savaş Gençer'in (26) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye ilçesindeki Aşağı Argit Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde yakınlarıyla sohbet eden evli ve 4 çocuk babası güvenlik korucusu Savaş Gençer, bölgeye yıldırım düşmesinin ardından bir anda yere yığıldı. Gençer’in yanındaki yakınları 112'yi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Gençer’in vefat ettiğini belirledi. Güvenlik korucusu Gençer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gece otopsi işlemleri tamamlanan Gençer için, Muradiye Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, asker, polis ve vefat eden korucunun yakınları katıldı. 

Güvenlik korucusu Savaş Gençer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, özgeçmişi okundu, ardından da dualar edindi. Yapılan duaların ardından Gençer'in cenazesi, ilçenin Aşağı Argıt Mahallesi'ndeki camiye götürülerek cenaze namazı kılındı. Gençer, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Etiketler: van, muradiye, güvenlik korucusu
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