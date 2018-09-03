Gri listede aranan terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 terörist terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Irak'ta güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teröristler, işlemlerinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığınca, dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi. AA

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