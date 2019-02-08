Guaido: Ülkemiz için refah, barış ve istikrar istiyoruz

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı olarak ilan eden muhalif lider Juan Guaido Türk gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun sorularını cevaplandırırken "Ülkemiz için refah, barış ve istikrar istiyoruz." dedi.

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı olarak ilan eden muhalif lider Juan Guaido Türk gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun sorularını internet üzerinden cevaplandırdı. Haskaloğlu'nun "Türk halkına mesajınız nedir?" sorusu üzerine Guaido " Kesinlikle sizler gibi bizler de ülkemiz için refah, barış ve istikrar istiyoruz. Venezuela'da yüzde 2 milyon enflasyon var. Gıda eksikliği çekenler var. Venezuelalı aslında yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Ayrıca Venezuela çok önemli bir ülke ve çok önemli müttefiklere sahip. Ancak Maduro yönetiminde günlük 3 milyon varil olan petrol üretimi 1 milyona düştü. Türk halkının gözünde Maduro demek Venezuela demek. Ben hali hazırda görevimin başında birçok ülke tarafından tanınan geçici devlet başkanıyım. Dikkat edilmelidir ki Erdoğan Maduro'nun değil, Venezuela'nın bir dostu olarak tutumunu ortaya koydu." cevabını verdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 585

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.