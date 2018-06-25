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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Gül, İnce ve Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik

25 Haziran 2018, Pazartesi 22:05
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.

Gül de, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.

 

DHA

Etiketler: seçim, 24 haziran, gül, erdoğan, ince, karamollaoğlu
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