‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’

Financial Times yazarı David Gardner, 'hükümetin kampanya stratejistlerinden birine', Gül ve Davutoğlu için “Yeni parti kursalar ne olur” diye sordu ve "Gülenci olarak damgalanır ve hapse atılırlar" cevabını aldı.

Financial Times gazetesi, Türkiye’de 16 Nisan’da düzenlenecek anayasa referandumunu masaya yatırdı. Gazetenin dış politika editörü David Gardner’ın makalesinde, eski AKP üyelerinin niçin yeni bir parti kurmadığını ele aldığı bölüm dikkat çekti.

Gazete Duvar tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanan makalede Gardner, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP için ‘potansiyel muhalifler’ olduğunu fakat parti kurmaları halinde ‘Gülenci olarak damgalanıp hapse atılacaklarını’ yazdı. Gardner, bu iddiayı ‘hükümetin kampanya stratejistlerinden birine’ dayandırdı.

‘GÜL VE DAVUTOĞLU NEDEN PARTİ KURMUYOR?’

Makaledeki tam ifadeler şöyle: “Hükümetin kampanya stratejistlerinden birine, eğer onların veya Erdoğan tarafından kenara itilen diğer eski AKP ağır toplarının rakip bir parti kurması halinde ne olacağını sorduğumuzda, gözünü kırpmadan cevap veriyor: “Tek bir hamle bile yaparlarsa Gülenci olarak damgalanır ve hapse atılırlar.”

İngiliz yazar, üç hafta öncesine dek anketler nedeniyle AKP’de panik yaşandığını ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sahaya inmesiyle durumun değiştiğini de yazdı.

Gardner’ın bir diğer yorumu da, referandumdan ‘evet’ çıkması halinde Türkiye’nin AB’yle üyelik müzakerelerinin tamamen rafa kalkması gerekeceği yönünde.