Gül: Terörle mücadelede vatandaşımızın hukukunu koruyacağız

Adalet Bakanı Gül, "Terör örgütleriyle, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Abdulhamit Gül, son yıllarda gerçekleştirilen projeler ve yürütülen politika sayesinde birçok sorunun ortadan kalktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede her zaman seçime gidildi ama sandıktan çıkan iradeyi darbelerle, muhtıralarla ayaklar altına alan bir eski Türkiye vardı. Bu ülkede insanları 'benden olan, benden olmayan' diye ayıran bir anlayış vardı. Bu ülkede 'sen Kürtsün, sen Alevisin, senin başın örtülü' diye insanları ötekileştiren bir eski Türkiye vardı. Herkesin baş üstünde tutulduğu bir Türkiye'yi kurduk hep beraber."

"Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Adalet Bakanı Gül, huzur ortamını bozmaya çalışan herkesle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gül, bu ülkenin huzurunu hiç kimsenin bozamayacağına dikkati çekerek, "Huzurumuzu, birliğimizi kim bozmaya çalışıyorsa, karşısında Türkiye'nin çimentosu olan AKP'yi bulacak. Biz asla birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmayacağız. Terör örgütleriyle, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da en güçlü şekilde koruyacağız. Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız." diye konuştu.