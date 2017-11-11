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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Gül'ün eski Başdanışmanı Sever: Sayın Erdoğan, inandırıcı ve samimi değilsiniz

11 Kasım 2017, Cumartesi 15:10
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP teşkilatlarının son günlerde tutkulu bir biçimde M. Kemal'i savunması '2019 seçimlerine hazırlık, seçilebilmek için yüzde 51 oy alma çabaları' olarak yorumlanıyor.

Benzer eleştiriler hem muhalefet partilerinden hem de siyasi yorumculardan geliyor. AKP seçmeni ise bu keskin politik sapma karşısında hayli şaşkın. 

T24 yazarı, Abdullah Gül'ün eski Başdanışmanı Ahmet Sever, Erdoğan'ın 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilebilmek için yüzde 51 oy oranını yakalamasının zor olduğunu yazdı.

İşte Sever'in yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk’ü, ailesini savunmaya başladı ya...

Nedeni çok basit...

Erdoğan, 2019 hedefinin tehlikeye girdiğini gördü...

Emin olun, anketler yaptırmış ve Atatürk’e saldırmanın kendisine oy kaybettirdiğini görmüş ve sırf bu nedenle birden Atatürk’e çiçekler atmaya başlamıştır...

İşin ucunda yüzde 50+1 var ya...

Kusura bakmayın ama hiç inandırıcı ve samimi değilsiniz Sayın Erdoğan...

Amacınıza ulaşmak için size her yol mübah...

Çizginizde tutarlılığa hiç önem vermediniz bugüne kadar...

Kendi menfaatiniz neyi gerektiriyorsa günün şartlarına göre onu yaptınız, onu söylediniz...

Örnekleri  o kadar çok ki...

Bir kaçını hatırlayalım:

Mavi Marmara:

“Türkiye’de otorite bizsek biz zaten gitmelerine izin verdik”...

“Siz gitmek için bu ülkenin Başbakanına mı sordunuz?”...

Lozan Anlaşması:

“Bugüne kadar Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştırlar. Bunun neresi zafer?”...

“Türk Milleti Lozan Anlaşması ile Sevr’i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir”...

Avrupa Birliği:

“AB, Hristiyan, Katolik devletler topluluğu. Biz bu kazanın içine girmeyeceğiz”...

“Hamdolsun AB’den tarih aldık. AB Parlamentosu üyelerine, AB Komisyonu Başkanı ve üyelerine, değerli Devlet Başkanlarına teşekkür ederim”...

“Hadi bakalım biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna”...

“AB, Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ediyor”...

“Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı kalmadı”...

Putin:

“Birisinin özür dilemesi gerekiyorsa bu biz değiliz”...

Özür dileyen kendisi oldu...

Bu listeye, milliyetçilik, Gülen Cemaati, Suriye, Mısır, Barzani ve daha pek çok konu ile ilgili çelişkileri de ekleyebiliriz...

Şimdi de bir anda Atatürk demeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Bu yıla kadar bir kere bile “Atatürk” dememiştir...

Hep, “Gazi Mustafa Kemal paşa” diye hitap etmiştir...

İktidarda kalabilmek için yapmayacağı şey yok anlaşılan...

Bu arada başta yandaş kalemler olmak üzere yanındaki herkes,  Erdoğan’ın zikzaklarına ayak uydurmak için helak oluyor doğrusu...

Halleri kötü...

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