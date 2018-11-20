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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Gül: Yargı da travmayı aşacak

20 Kasım 2018, Salı 17:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inanıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inanıyoruz” diye konuştu. Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, bakanlığı ile yüksek yargı kurumlarının 2019 yılı bütçesini sundu. Türkiye’nin 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlattığını vurgulayarak, “FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz.” dedi.

YARGI HERKESİ BAĞLAR

Hukukun, demokratik düzenin, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunup yaşatılmasının güvencesinin yargı olduğunu dile getiren Gül, yargı yetkisinin, bağımsız ve tarafsız yargı mercileri tarafından kullanıldığını söyledi. “Hiçbirimizin yargı adına vekaleten konuşma hak ve yetkisi de bulunmamaktadır.” diyen Gül, yargı kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunun altını çizdi. Gül, yargı yetkisini kullanmanın yargı organlarına ait olsa da yargısal adaleti sağlamanın, yasal ve kurumsal imkanlarını oluşturmanın yasama ve yürütmenin görevi olduğunu hatırlattı.

Ana hedefimiz güven veren bir adaletin tesisi

Bu önceliğe uygun bugüne kadar pek çok reform yapıldığını, iyileştirici ve geliştirici pek çok adım atıldığını aktaran Gül, “Ana hedefimiz hangi etnik, hangi bölge, sosyal statü, yaşam tarzı ne olursa olsun, insana insan olduğu için değer veren ve ‘herkese güven veren bir adalet’in tesisidir. ‘Güven veren adalet’ perspektifiyle en başta, mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen vatandaş dostu bir sistem kastediyoruz. Hizmet gereklerine uygun fizikî imkânları kurarak, hizmeti kolaylaştıran teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak, iyi uygulama örnekleriyle adalete erişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu perspektifle, hukuk istikrarı ve hukukî güvenliğin altını çiziyoruz. Yüce Meclisin takdiri ve iradesiyle mevzuat altyapımızı güçlendirici adımları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atmayı umuyoruz.”

 

 

AA

Etiketler: abdülhamit gül, yargı, mahkeme
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